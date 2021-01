What is magnetic declination in Balala, Malawi? Answer: -8.45° (-8°26

in Balala, Malawi? Answer: -8.45° (-8°26′). ×. Balala Latitude: 16° 26′ 60″ S Longitude: 34° 57′ 0″ E UBALE Magnetic Declination: -8° 27′ Declination is …