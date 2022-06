W v W (Matrimonial Cause 10 of 2018) [2022] MWHC 70 (27 May 2022); | MalawiLII

10of 2018Mwale, F.A., J.REPUBLIC OF MALAWIIN THE HIGHCOURT OF MALAWIFAMILY AND PROBATE DIVISIONLILONGWE DISTRICT REGISTRYMATRIMONIAL CAUSE NO.10 …