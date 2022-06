Mangame v Lujeri Tea Estates Limited (Civil Cause 352 of 2017) [2022] MWHC 64 (20 May 2022)

RepublicofMalawiINTHEHIGHCOURTOFMALAWIPRINCIPALREGISTRYCIVILCAUSENUMBER352OF2017S.MANGAMEANDLUJERITEAESTATESLIMITEDCLAIMANTDEFENDANTCORAM:JUSTICEĀ …