355 inatoa kwa Magari

Automatic. 2010 model Toyota Camry, mileage covered 53500kms, going @ MK8 500,000 call or whatsapp 0 999 691 318 in Lilongwe. Ilitangazwa siku 5 iliopita. Nunua Ilio tumika Volkswagen Golf Red Gari ndani ya Lilongwe nchini Malawi. 1 …